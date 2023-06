Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Ladendiebinnen flüchten

Pirmasens (ots)

Am Montag wurden um 15:45 Uhr in einem Discountermarkt in der Teichstraße zwei jüngere Frauen von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie sie Waren in ihren Taschen verstauten und diese anschließend an der Kasse nicht bezahlten. Daraufhin angesprochen, wurden die beiden aggressiv. Durch Ziehen und Stoßen gelang es einer der Frauen, die Tasche mit dem Diebesgut an sich zu reißen und zu flüchten. Die Komplizin flüchtete ebenfalls, ließ ihre Handtasche mit Diebesgut aber zurück. Darin befanden sich eine gestohlene Jeans und weitere gestohlene Kleinwaren. Täterbeschreibung: Beide circa 16 Jahre alt, beide lange Haare, eine blond, die andere mit dunklen Haaren. Beide trugen Jeans.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

