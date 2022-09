Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Drei Verletzte bei Brand

Beim Brand einer Dunstabzugshaube in einem Wohnhaus im Sperlingweg wurden am Donnerstag gegen 9 Uhr drei Bewohner leicht verletzt. Die Haube hatte sich aus noch ungeklärten Gründen entzündet. Die Feuerwehr Friedrichshafen löschte die Flammen rasch, mehrere Rettungswagenbesatzungen brachten die durch den Rauch Verletzten in eine Klinik. Die Polizei geht derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus.

Meckenbeuren

Fußgängerin angefahren

Mit schweren Verletzungen musste eine 60 Jahre alte Fußgängerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ereignet hat, in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau wollte in der Brochenzeller Straße den dortigen Fußgängerüberweg überqueren und wurde dabei von einem 86-jährigen Porsche-Fahrer übersehen. Der Senior streifte die 60-Jährige zunächst mit dem Außenspiegel, woraufhin diese zu Fall kam und ihr Fuß von dem Wagen überrollt wurde. Am Fahrzeug des 86-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt.

Eriskirch

Radfahrer stürzt betrunken

Schwere Gesichtsverletzungen zog sich ein 49 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag zu, nachdem er gegen 8 Uhr mutmaßlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung in der Mariabrunnstraße gestürzt war. Passanten fanden den verletzten Mann mit seinem Fahrrad und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten bei dem 49-Jährigen erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Weil es dem Mann nicht gelang, einen Alkoholtest durchzuführen, veranlassten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik. Der 49-jährige Ausländer musste eine Sicherheitsleitung in Höhe mehrerer hundert Euro hinterlegen. Er gelangt nun zur Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen

Mann regelt betrunken Verkehr und wird von Polizei in Gewahrsam genommen

Ein 24-Jähriger, der am Donnerstag gegen 19.30 Uhr in der Kurt-Hahn-Straße offenbar betrunken den Verkehr behindert hat, musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Die Beamten wurden alarmiert, weil der 24-Jährige auf der Straße unter anderem versuchte, Pkw-Türen zu öffnen, Personen anpöbelte und auf Fahrzeuge einschlug. Aufgrund seines augenscheinlich alkoholisierten und aggressiven Zustands sowie um weitere Störungen durch den 24-Jährigen zu verhindern, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Autofahrer, die durch den Mann gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Salem

Kellerräume aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Schlosssee" haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagabend und Donnerstagabend aufgebrochen. Die Einbrecher stahlen ein Rennrad des Herstellers "Scott", einen Akkuschrauber der Marke "Makita" sowie einen E-Scooter im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Personen, denen im fraglichen Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist oder die Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/82690 bei den Ermittlern des Polizeipostens Salem zu melden.

Stetten

Auf Pannenfahrzeug aufgefahren

Glück im Unglück hatte ein 59-jähriger Smart-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag kurz nach 13 Uhr auf der B 33 zwischen Stetten und Ittendorf ereignet hat. Der Mann blieb mit seinem Wagen aufgrund einer Panne liegen und sicherte sein Fahrzeug bis zum Eintreffen des Pannendienstes entsprechend ab. Eine 63 Jahre alte Mini-Fahrerin erkannte die Situation nicht rechtzeitig, fuhr auf und schob den Smart die Böschung hinunter. Der 59-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt abseits der Straße, sodass er, wie auch die Mini-Fahrerin, unverletzt blieb. Während am Smart Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstand, wird dieser am Mini auf etwa 4.000 Euro beziffert. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Smart.

Meersburg

Einbruch - Polizei sucht Zeugen

In das Gebäude einer Weinkellerei in der Kronenstraße ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Unbekannter eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster an der Hausvorderseite gelangte der Täter in das Gebäudeinnere. Ohne etwas zu stehlen machte sich der Einbrecher im Anschluss wieder aus dem Staub. Zeugen des Einbruchs oder Personen, die Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-0 zu melden.

