Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Taschendiebstahl im Supermarkt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 06.06.2023, 10:30 Uhr - 10:35 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 8. SV: Eine bislang unbekannte Person entwendete einer 57-jährigen Frau während ihres Einkaufs in einem Discounter am Zentralen Omnibusbahnhof unbemerkt aus ihrer offenen Umhängetasche die Geldbörse mit einem niedrigen zweistelligen Eurobetrag und persönlichen Dokumenten. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro. Auch in diesem Fall war es so, dass sich die unbekannte Person (nicht bekannt, ob Mann oder Frau) im Markt sehr dicht an der Geschädigten vorbeigedrängt und den kurzen, gezielt herbeigeführten Körperkontakt zu einem unbemerkten Griff in die Tasche der Geschädigten genutzt hatte. Die Polizei warnt dringend vor dieser Tatbegehungsweise und rät dazu, die Geldbörse beim Einkaufen immer so mitzuführen, dass sie vor unbemerktem Zugriff geschützt ist. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell