Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter verwüsten Baustelle

Bad Liebenstein (ots)

In der Nacht von Himmelfahrt auf Freitag, den 19.05.2023, wurde im Schleifkotengrund in Steinbach ein in Sanierung befindliches Gebäude von bisher unbekannten Tätern unbefugt betreten und teilweise verwüstet. Dadurch enstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Bevor ein Täter die Fernbedienung des dort aufgestellten Baukranes entwendete, probierte er sie vor Ort ohne jedes Geschick aus und beschädigte damit erheblich das Baugerüst um das Gebäude. Die Täter entwendeten im Gebäude unter anderem Kartuschen mit Bauschaum, mit welchem sie im Abgang vom Tatort, durch die Schleiferstraße in Richtung Ortsmitte, gelegentlich fremdes Eigentum besprühten. Die eingesetzten Ermittlungskräfte konnten mehrere DNA-Spuren zur Identifizierung der Täter sichern. Darüber hinaus bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzungen unter Telefon 03695 - 5510 entgegen.

