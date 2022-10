Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nach Unfall geflüchtet

Am Wochenende beschädigte ein Unbekannter einen VW in Jebenhausen.

Ulm (ots)

In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW Tiguan in der Finkenstraße.

Der Eigentümer parkte sein Auto am Samstag am Straßenrand bei der Einmündung in die Wasenstraße. Als er am Sonntag zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der Tür hinten links fest.

Dieser stammt augenscheinlich von einem anderen Fahrzeug. Die Polizei Göppingen (Tel. 07161/632360) nahm die Ermittlungen nach dem Verursacher auf. Sie bittet um Hinweise zu dem Unfall. Die Polizei vermutet, dass der Unbekannte beim Wenden gegen den Tiguan fuhr. Den Schaden am VW schätzen die Ermittelnden auf 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, muss sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt begeht eine Straftat. Ihm dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

