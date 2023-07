LPI-SLF: E-Bike gestohlen - Diebe gefasst

Neuhaus am Rennweg (ots) - Wiederholt musste die Feuerwehr der Kernstadt Neuhaus in der Nacht vom 02. zum 03. Juli ausrücken. Unbekannte steckten insgesamt vier Papiercontainer sowohl in der Hufeland- als auch in der Semmelweisstraße in Brand, welche in der Folge vollständig niederbrannten. Lediglich das beherzte ...

mehr