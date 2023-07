Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eingeschlagene Fensterscheibe

Pößneck (ots)

Am 03.07.2023 gegen 01:20 Uhr verständigte eine Anwohnerin der Friedrich-Engels-Straße in Pößneck die Polizei und teilte mit, dass sie soeben vom Klirren einer Scheibe geweckt wurde. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, wurde eine beschädigte Fensterscheibe in einer Wohnung festgestellt. Zu einem ähnlichen Sachverhalt kam es bereits am 18.06.2023 in diesem Bereich.

Zeugen, welche Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pößneck oder Schleiz zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell