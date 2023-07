Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Sachbeschädigungen durch Brandlegung in Neuhäuser Stadtgebiet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Wiederholt musste die Feuerwehr der Kernstadt Neuhaus in der Nacht vom 02. zum 03. Juli ausrücken. Unbekannte steckten insgesamt vier Papiercontainer sowohl in der Hufeland- als auch in der Semmelweisstraße in Brand, welche in der Folge vollständig niederbrannten. Lediglich das beherzte und zügige Eingreifen der ehrenamtlichen Helfer konnte schlimmeres verhindern.

Wer kann Aussagen zu Personenbewegungen treffen? Wer hat womöglich sogar die Tat selbst beobachten können?

Sachdienliche Hinweise nehmen die Polizeiinspektion Sonneberg wie auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell