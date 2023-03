LPI-G: In ein Einfamilienhaus eingedrungen - Zeugen gesucht

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Am 25.03.2023 gegen 11:05 Uhr machte sich in der Grenzstraße ein Pkw Opel mit Anhänger selbstständig auf den Weg. Dieser war zuvor durch seinen 22-jährigen Fahrer nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert worden. Der Pkw rollte gegen eine geparkten Pkw Skoda, der dabei beschädigt wurde. Ebenso entstand Schaden am Opel und dem Anhänger. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

