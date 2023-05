Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Unfall verursacht und geflüchtet

Am Sonntag musste in Unlingen ein Traktor einem Motorrad ausweichen.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr war ein 35-Jähriger mit einem Traktor mit Anhänger in Unlingen unterwegs. Er fuhr im Barnweg in Richtung des Gemeindeverbindungswegs Kernmühle. In einer Engstelle kam ihm ein Motorrad entgegen. Der Fahrer des Traktors musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stieß der Traktor gegen ein Geländer, rutschte anschließend in die Wiese und kippte um. Der Anhänger blieb stehen. Der Biker fuhr weiter. An dem Traktor entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Riedlingen (Telefon 07371/9380) nahm die Ermittlungen auf und sucht nach dem unbekannten Motorrad-Fahrer sowie Zeugen.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

