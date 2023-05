Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Müll in Flammen

Unbekannte haben am Sonntag in Ulm-Einsingen Müll in Brand gesetzt.

Ulm (ots)

Zeugen meldeten gegen 9 Uhr Rauch in der Straße Am Bürgele. Die Feuerwehr und Polizei waren schnell da. Sie stellten fest, dass vor einem Gebäude mehrere Mülleimer gebrannt hatten. Zum Glück entstand durch den Brand kein Schaden am Gebäude. Dafür aber die Kosten für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Ermittler gehen davon aus, dass jemand das Feuer gelegt hat. Die Polizei ermittelt jetzt und sucht den Täter. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei unter Tel. 0731/188-3812 melden. Die Schadenshöhe an den Mülltonnen ist noch unklar.

Wer sich als Zeuge zur Verfügung stellt, handelt richtig und verantwortungsvoll, bekräftigt die Polizei und verweist auf ihre Aktion "Tu was". Mit dieser Aktion ermutigt die Polizei Zeugen, sich zu melden, und gibt dazu wichtige Tipps. Mehr Informationen gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

