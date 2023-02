POL-FR: Eimeldingen: Vorfahrtsverletzung - Motorradfahrer verletzt

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 08.02.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde in Sasbach a.K., Ortsausgang in Richtung Jechtingen (Höhe der Straße Am Eichert), das Bahngleis der Kaiserstuhlbahn an der Bahnüberführung der L104 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch das bislang unbekannte Fahrzeug der Bahnübergang ...

mehr