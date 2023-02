Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach a.K.: Bahngleis beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 08.02.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde in Sasbach a.K., Ortsausgang in Richtung Jechtingen (Höhe der Straße Am Eichert), das Bahngleis der Kaiserstuhlbahn an der Bahnüberführung der L104 durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch das bislang unbekannte Fahrzeug der Bahnübergang vermutlich mit einer zu hohen Geschwindigkeit überquert, weshalb der Unterboden des Fahrzeugs das Bahngleis touchierte, sich darin verkeilte und hierdurch eine der Schienen seitlich aufgerissen wurde.

Anhand des an der Unfallstelle vorhandenen Spurenbildes ist davon auszugehen, dass der Verursacher ebenfalls einen massiven Schaden an seinem Fahrzeug im Bereich des Unterbodens davongetragen hat. Nach dem Anstoß setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort und kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden.

Für die Dauer der Instandsetzungsarbeiten wurde der Zugverkehr für diesen Bereich bis 22:30 Uhr eingestellt. Für den Fahrzeugverkehr auf der L104 kam es ebenfalls zu Verzögerungen. Der entstandene Sachschaden am Gleiskörper beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell