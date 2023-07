Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand eines Wohnhauses

Bad Blankenburg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 19:00 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Brand eines Wohnhauses in Bad Blankenburg in der Straße Am Eichwald. Vor Ort wurde ein Brand im Kellerbereich festgestellt. Alle dort wohnhaften Personen konnten aus eigener Kraft das Haus verlassen und blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Ein Kamerad der Feuerwehr kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Bewohner des Hauses konnten nicht im Laufe des Abends in ihre Wohnungen zurückkehren und wurde anderweitig untergebracht. Zur Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Zeugen, welche Angaben zum Brand oder zur möglichen Brandursache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 oder der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 melden.

