Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Saalfeld (ots)

Am 29.06.2023 kam es in der Zeit von 07:45 bis 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäftes (tegut) in Saalfeld in der Reinhardtstraße zu einer Unfallflucht. Eine 39-Jährige parkte ihren Pkw, Citroen auf dem Parkplatz. In der oben angegebenen Zeit fuhr ein Auto an das Fahrzeug der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Als die 39-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden und einen Zettel, auf dem ein Kennzeichen geschrieben stand, an ihrem Fahrzeug. Sie informierte daraufhin die Polizei über den Sachverhalt. Nun werden Zeugen zu dem Unfall gesucht. Sollten Sie Angaben zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell