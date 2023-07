Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Information der Polizei zum Ferienbeginn

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Mit Beginn der Thüringer Sommerferien steigt die Vorfreude auf den wohlverdienten Sommerurlaub und viele Bewohner des Landkreises verstauen Koffer, Sandspielzeug, Luftmatratzen usw. in ihren Fahrzeugen. Leichtsinn beim Verpacken der Ladung ist lebensgefährlich, deshalb sind bei der Fahrzeugbeladung einige wichtige Dinge zu beachten. Dadurch können schwere Verkehrsunfälle aufgrund schlecht gesicherter Ladung verhindert und/oder Bußgelder und Punkte in Flensburg erspart werden. Denn bei nicht vorschriftsmäßiger Ladungssicherung droht ein Verwarngeld von 35 Euro, bei einem Unfall erhöht sich das Bußgeld auf 75 Euro und einen Punkt in Flensburg. Nachfolgende Hinweise sollten deshalb beim Verpacken der Ladung beachtet werden:

- Die Ladung möglichst lückenlos und mit Ladungssicherungsnetzen fixieren - Ladung sollte nicht in den Frontbereich ragen - Verbandkasten und Warndreieck trotz Ladung stets griffbereit verstauen - Auf die richtige Gewichtsverteilung achten: Schwere Gegenstände gehören nach unten, am besten in den Fußraum, nur leichte Gegenstände oben verstauen - Lose Kleinteile, Proviant oder Glasflaschen möglichst in Boxen verteilen - Trenngitter oder Trennnetz zwischen Kofferraum und Rückbank verwenden, um ein "Vorschießen" von Gepäckstücken in den Fahrerraum zu vermeiden - Mitfahrende Tiere gelten laut StVO ebenfalls als Ladung und müssen entsprechend gesichert werden. Dazu eignen sich spezielle Transportboxen oder Anschnallsysteme. - Bei Fahrten mit dem Wohnmobil ist besonders auf das zulässige Gesamtgewicht zu achten. - Reifendruck, Achs- und Dachlasten des Fahrzeuges beachten - ein Verschieben der Last kann das Fahrverhalten des Fahrzeuges verändern und ein erhöhtes Unfallrisiko darstellen

Die Landespolizeiinspektion Saalfeld wünscht Ihnen eine sichere Fahrt zu Ihrem Reiseziel und einen unvergesslichen Urlaub.

