Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

B85 Oberloquitz - Schaderthal (ots)

Am 06.07.2023 kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B85 zwischen den Ortschaften Oberloquitz und Schaderthal. Eine 40-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Pkw in Richtung Schaderthal. Sie entschloss sich nach links in Richtung Oberloquitz abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 62-jährigen Motorradfahrer und es kam zur Kollision. Der Fahrer des Zweirades wurde schwer verletzt und durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 40-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es für fast zwei Stunden zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell