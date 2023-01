Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Schwerpunkteinsatz Eigentumskriminalität - ein großer Erfolg

Wesel (ots)

Am 04.01.2023 wurde in Wesel ein Sondereinsatz der Kreispolizeibehörde Wesel zum Thema "Eigentumskriminalität" durchgeführt. Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus allen Fachbereichen nahmen den Einsatz, auch mit Hilfe ziviler Kräfte, wahr. Eine Person konnte durch die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Es wurden mehrere Strafanzeigen u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz gefertigt. Die Polizei konnte auch entsprechende Beweismittel sicherstellen. Diese Art von Einsätzen wird in der Kreispolizeibehörde Wesel regelmäßig durchgeführt.

