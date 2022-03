Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (15.03.2022)

Singen (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Radfahrerin bei einem Unfall am Donnerstag um die Mittagszeit auf der Kreuzung Widerholdstraße und Gymnasiumweg. Eine 17-Jährige fuhr mit einem Fahrrad auf dem Gymnasiumweg in Richtung Schillerstraße. Als die junge Frau die Widerholdstraße überquerte, übersah sie einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten BMW einer 58 Jahre alten Frau, stieß mit diesem zusammen und stürzte. Die Radlerin, die keinen Helm trug, verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An Auto und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.100 Euro.

