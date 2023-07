Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Wohnmobils

Rudolstadt (ots)

In der Nacht vom 05. auf den 06. Juli wurde in Rudolstadt im Bereich der Straße Im Baumgarten ein Wohnmobil der Marke VW gestohlen. Es handelt sich um einen roten VW mit einem schwarzen Dach und schwarzen Spiegeln. Über dem linken vorderen Scheinwerfer sowie an der Seite des Fahrzeuges befinden sich Aufkleber mit der Bezeichnung "BUS-STORE.de". Zeugen, welche Angaben zum Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 oder der Kriminalpolizei unter 03672-4171464 zu melden.

