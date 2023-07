Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kleine Ursache - große Wirkung

Bild-Infos

Download

Rudolstadt (ots)

Der vorletzte Schultag vor den Sommerferien brachte 3 Schülerinnen und Schülern einer 2. Klasse der Fröbelschule in Cumbach eine große Überraschung. An diesem Tag kamen Vertreter der Hauptfeuerwache Rudolstadt sowie der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld, darunter die Leiterin der Dienststelle Dr. Katrin Krüger persönlich, in die Schule und bedankten sich bei den drei Kindern für deren Handlungsweise bei dem Brand eines Wohnhauses in Cumbach am 31.05.2023. (polizeilich am 01.06.2023 unter "Brand eines Wohnhauses" berichtet)

An diesem Tag liefen die Geschwister Collin und Emma (8 Jahre alt) mit ihrer 7-jährigen Freundin Charlotte am Nachmittag gegen 15.30 Uhr gemeinsam von der Fröbelschule nach Hause in Richtung Catharinau. In der Straße Am Gänsebach bemerkten sie Feuer und Qualm. Die Kinder konnten in der Nähe einen brennenden Holzstapel sehen. Ohne Zögern liefen sie schnell zu einer ansässigen Fleischerei, wo sie auf dem Grundstück einen Anwohner sahen. Diesem teilten sie mit, dass es in der Nachbarschaft brennt. Der Mann informierte sofort über die Notrufnummer die Feuerwehr. Die Kinder liefen anschließend gleich nach Hause.

Den Kindern wurde insbesondere dahingehend ein großes Lob ausgesprochen, dass sie trotz des aufregenden Erlebnisses nicht einfach weggelaufen sind, sondern einem Erwachsenen von dem Brand berichtet haben. Außerdem wurden sie dafür gelobt, dass sie nicht aus lauter Neugierde zum Brandort hingelaufen sind und sich dadurch selbst in Gefahr gebracht bzw. die eintreffenden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bei ihrer Arbeit behindert hätten. Die 3 Freunde haben sich in dieser außergewöhnlichen Situation trotz ihres jungen Alters richtig verhalten. Dafür bekamen sie ein großes Dankeschön sowohl von den Kameraden der Feuerwehr Rudolstadt als auch von den Kriminalbeamten, die selbst ihre Dienststelle in Cumbach haben. Kriminaloberrätin Dr. Katrin Krüger sowie Kriminalkommissar Max Brauner waren am Tag des Brandes selbst mit vor Ort im Einsatz.

Die Kinder freuten sich sehr über die ihnen überbrachten Geschenke und waren sichtlich stolz über diese Form der Anerkennung. Von den Kameraden der Feuerwehr wurden sie mit ihren Eltern in die Jugendfeuerwehr eingeladen. Eine Mitgliedschaft in der Jugendabteilung ist ab dem 6. Lebensjahr möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell