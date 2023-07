Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230703-1-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht, Eckernförde

Eckernförde (ots)

Eckernförde/Am 01.07.2023 wurde in den Vormittagsstunden in dem Saxdorfer Weg in Eckernförde ein LKW auf dem dortigen Seitenstreifen in Höhe der Hausnummer 52 in Fahrtrichtung Innenstadt/Schleswiger Straße abgestellt. Gegen 13.00 Uhr muss ein unbekanntes Fahrzeug an dem parkenden LKW vorbeigefahren sein und dabei den linken Außenspiegel beschädigt haben. Die Polizei in Eckernförde bittet Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben, sich unter der Tel.: 04351/9080 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell