Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230630-2-pdnms Brand einer Scheune, Heinkenborstel

Heinkenborstel/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Heinkenborstel/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Seit heute Morgen 06.17 Uhr steht eine landwirtschaftliche genutzte Scheune in Heinkenborstel in der Dorfstraße in Brand. In der Scheune ist eine größere Heizungsanlage (Pellet) integriert. Der Eigentümer versuchte noch, Maschinen und Geräte, die in der Scheune gelagert wurden, vor den Flammen zu retten. Nach jetzigen Erkenntnissen sind weder Menschen noch Tiere durch das Feuer zu Schaden gekommen. Die Dorfstraße ist zurzeit aufgrund des Löscheinsatzes gesperrt. Es kann daher zu Behinderungen kommen.

Michael Heinrich

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell