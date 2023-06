POL-NMS: 230628-2-pdnms Verkehrsunfall auf der BAB 7, update, Neumünster

Schönwohld ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Ein 65jähriger Motorradfahrer befuhr am 24.06.2023 gegen 18.35 Uhr die K 32 innerorts in Schönwohld in Richtung Rumohr und stürzte bei einem Überholvorgang so schwer, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Uni-Klinik nach Kiel eingeliefert werden musste. Bei dem Überholvorgang kam der Fahrer ...

mehr