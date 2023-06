Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 230630-2-pdnms Ermittlungserfolg der Kriminalpolizei, Rendsburg, gemeinsamem PM der StA Kiel und der Polizei

Rendsburg (ots)

Rendsburg/Seit März dieses Jahres führten die Kriminalpolizei in Rendsburg und die Staatsanwaltschaft Kiel ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen vier Männer und eine Frau. Sie sollen sich zu einer Gruppierung zusammengetan haben, die gewerbsmäßig insbesondere Kaffee, aber auch Drogerieartikel, Lebensmittel und Werkzeuge aus verschiedenen Verbrauchermärkten in Schleswig-Holstein entwendet haben. Die Tatverdächtigen sollen nach den Ermittlungen die Ware nach Rumänien verschafft und dort über das Internet verkauft haben.

Durch die mit großem Aufwand verdeckt geführten Ermittlungen erhärtete sich gegen die Tatverdächtigen der Verdacht für 68 Taten, durch die ein Gesamtschaden von etwa 18.500 Euro entstand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ das Amtsgericht Kiel Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen. Am 27.06.2023 konnten zwei Männer in Kiel festgenommen werden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres versandfertiges Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt werden. Die Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. In enger Absprache mit den rumänischen Behörden wurden die weiteren Tatverdächtigen aufgrund eines europäischen Haftbefehls in Rumänien festgenommen und befinden sich derzeit in Auslieferungshaft.

Michael Heinrich, Polizeidirektion Neumünster

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

