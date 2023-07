LPI-SLF: Fahrer eines E-Rollers begeht mehrere Verstöße

Rudolstadt / Gräfenthal (ots) - Am Abend des 08.07.2023 kontrollierten Polizisten gegen 20:00 Uhr in Rudolstadt im Bereich der Oststraße einen Pkw und dessen Fahrer. Der 53-Jährige war mit einem Atemalkoholtest zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit einverstanden. Dieser ergab einen Wert von nahezu 1,1 Promille. Da es sich um einen Grenzwert zwischen Ordnungswidrigkeit und Straftat handelte, wurde -nach kurzer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft- in Richtung einer ...

