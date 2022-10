Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht auf Parkplatz gesucht

Lingen (ots)

Am 20. Oktober kam es in Lingen in der Zeit zwischen 08:55 Uhr und 10:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der "Klasingstraße". Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Öffnen seiner Fahrzeugtür einen daneben abgestellten, grauen Seat. Der Verursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 100 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

