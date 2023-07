POL-PDMY: Geschwindigkeitsüberwachung zur Nachtzeit

Meuspath, Nürbrugring-Nordschleife (ots) - Am Samstag, 01.07.2023, gegen 10.00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion in Adenau über einen verdächtigen PKW an der Nürburgring-Nordschleife informiert. An dem PKW seien augenscheinlich deutsche Kennzeichen angebracht, welche allerdings dem Anschein nach nicht Original aussehen würden. Im Rahmen der unmittelbaren Überprüfung durch eine Streife der Polizei Adenau konnte der ...

mehr