POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit verletzter Person PM Nr. 2

Mannheim (ots) - Aktuell kommt es zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdiensten an der Waldstraße in Mannheim Käfertal. Gegen 14.55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Die medizinische Versorgung durch die Rettungsdienste dauert noch an. Bislang ergeben sich keinerlei Beeinträchtigungen durch diesen Einsatz. ...

mehr