Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Raser und Poser

Adenau (ots)

Am gesamten Wochenende, 30.06.2023 - 02.07.2023, führten die Beamten der Polizeiinspektion Adenau auf den Zufahrtsstraßen rund um den Nürburgring zielgerichtete Kontrollen von Rasern & Posern durch. Es wurden bei den Kontrollmaßnahmen insgesamt 14 Verwarnungsgelder, in der Mehrzahl wegen nicht angebrachter Kennzeichen bei ausländischen Fahrzeugen, erhoben. Zudem wurden 11 Bußgeldverfahren wegen diverser Verstöße, u.a. Erlöschen der Betriebserlaubnis bzw. nicht vorschriftsmäßiges Fahrzeug oder wegen Verursachen unnötigen Lärms, eingeleitet. Bei einigen Verstößen erhalten zudem die zuständigen Führerscheinstellen Mitteilungen über das disziplinlose/ verkehrsfremde Verhalten der jeweiligen Fahrzeugführer. Die Polizei Adenau kündigt weitere Kontrollen in diesem Zusammenhang an.

Zudem wurden am Wochenende insgesamt drei Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau durchgeführt. Hier wurden gegen insgesamt 16 Fahrzeugführer ein Verwarn-/Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein Fahrzeugführer muss neben einem empfindlichen Bußgeld mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Dieser wurde innerorts bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h mit 83 km/h gemessen. Die Polizei Adenau appelliert auch hier an alle Verkehrsteilnehmer: Fahren Sie stets vorsichtig und rücksichtsvoll - eine zu hohe Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Hauptunfallursachen.

