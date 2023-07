Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: LKW Brand in der Grafschaft

Grafschaft (ots)

Am frühen Sonntagmorgen 02.07.23, gg. 02.40 Uhr meldete ein Zeuge aus Grafschaft Eckendorf einen lauten Knall gehört zu haben und nun sei ein Feuerschein zu sehen. Die unmittelbar alarmierte Feuerwehr sowie die Einsatzkräfte der Polizei Ahrweiler stellten kurz nach Mitteilungseingang einen brennenden LKW zw. Eckendorf und Gelsdorf fest, der dort an einem Feldweg abgestellt war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Die Löscharbeiten konnten jedoch zügig und ohne weitere Vorkommnisse durchgeführt und abgeschlossen werden. Bei dem LKW handelte es sich um ein vierachsiges Mietfahrzeug zum Schüttguttransport. Der aktuelle Mieter des LKW erschien ebenfalls an der Brandörtlichkeit. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der Schaden wird auf ca. 900000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell