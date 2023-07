Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Samstagmorgen, den 01.07.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B267 zwischen der Ortslage Walporzheim und Mariental. Hier verlor ein ortsfremder Gastarbeiter in einer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem entgegenkommende PKW der 58-järigen aus dem Kreisgebiet. Nach erster medizinischer Einschätzung wurden die jeweiligen Fahrer leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden zwecks Abklärung der Verletzungen mittels RTW in das Krankenhaus Bad-Neuenahr-Ahrweiler und das Uniklinikum Bonn verbracht. Die Feuerwehr Ahrweiler war mit 12 Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße für ca. 1 Stunde voll gesperrt, eine Verkehrswarnmeldung erfolgte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch das hiesig ansässige Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Nach Reinigung des Streckenabschnitts durch die Straßenmeisterei konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.

