POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Kennzeichenmissbrauch

Glees (ots) - Am 30.06.2023, gegen 00:42 Uhr, meldeten mehrere Notrufteilnehmer der Integrierten-Rettungsleitstelle-Koblenz und der Polizei Remagen einen größeren Brand in der Laacher Straße in Glees. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass hier der Dachstuhl der mittig in der Ortschaft gelegenen Scheune in Flammen stand. Die Ausbreitung des Feuers auf Nachbargebäude konnte u.a. durch den Einsatz von zwei Drehleitern erfolgreich verhindert werden. ...

mehr