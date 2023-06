Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Scheunenbrand

Glees (ots)

Am 30.06.2023, gegen 00:42 Uhr, meldeten mehrere Notrufteilnehmer der Integrierten-Rettungsleitstelle-Koblenz und der Polizei Remagen einen größeren Brand in der Laacher Straße in Glees. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass hier der Dachstuhl der mittig in der Ortschaft gelegenen Scheune in Flammen stand. Die Ausbreitung des Feuers auf Nachbargebäude konnte u.a. durch den Einsatz von zwei Drehleitern erfolgreich verhindert werden. Derzeit dauern die Löscharbeiten der rund 42 eingesetzten Feuerwehrkräfte aus dem Brohltal und der Feuerwehr Bad Neuenahr noch an. Weiterhin sind vorsorglich Einsatzkräfte des DRK, sowie zudem Beamte der Polizei Remagen vor Ort. Zur Brandursache und der Sachschadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden im Laufe des Tages durch Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell