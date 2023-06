Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zur Erstmeldung der Polizei Mayen von 19.41 Uhr: Brand eines Mehrfamilienhauses

Gegen 19.15 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle Koblenz und der Polizei Mayen mehrere Notrufe aus der Innenstadt von Mayen ein. Es wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus am Boemundring gemeldet. Durch die schnell eintreffenden Kräfte der Feuerwehr Mayen konnte ein Brand im Erdgeschoss des Gebäudes vorgefunden werden. Da das Mehrfamilienhaus unmittelbar an ein weiteres Wohnhaus angrenzt und beide Gebäude über ein gemeinsames Treppenhaus verfügen konzentrierte sich die Feuerwehr darauf, ein Übergreifen des Brandes auf das Nachbarhaus zu verhindern. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich ganz gelöscht werden. Glücklicherweise konnten sich sämtliche Bewohner der beiden Gebäude selbstständig ins Freie begeben, es wurde niemand verletzt. Der entstandene Gebäudeschaden dürfte sich schätzungsweise auf einen mittleren sechsstelligen Betrag belaufen. Das Haus ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursachen werden in der Folge durch die Kriminalinspektion Mayen durchgeführt.

