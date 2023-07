Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Mayen für den Zeitraum 30.06. - 02.07.2023

Mayen (ots)

Brand

Am 30.06.2023 gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich des Bahndamms am Bahnhof in Mendig zu einem Flächenbrand der durch die derzeit herrschende Trockenheit rasch um sich griff. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Mendig gelöscht werden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Bahnverkehr gesperrt werden. Hinweise an die Polizeiinspektion Mayen.

Trunkenheit im Verkehr

Am 01.07.2023 gegen 02:30 Uhr wurde ein 51jährige Fahrers eines PKW in Mayen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfall

Am 02.07.2023 kam es gegen 03:45 Uhr auf der B258 zwischen Mayen-Kürrenberg und Hirten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Der PKW des Unfallverursachers kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Hinweise zum Unfallhergang an die Polizeiinspektion Mayen.

