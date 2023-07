Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: PKW mit gefälschten Kennzeichen

Meuspath, Nürbrugring-Nordschleife (ots)

Am Samstag, 01.07.2023, gegen 10.00 Uhr, wurde die Polizeiinspektion in Adenau über einen verdächtigen PKW an der Nürburgring-Nordschleife informiert. An dem PKW seien augenscheinlich deutsche Kennzeichen angebracht, welche allerdings dem Anschein nach nicht Original aussehen würden. Im Rahmen der unmittelbaren Überprüfung durch eine Streife der Polizei Adenau konnte der PKW und der verantwortliche Fahrzeugführer am Nürburgring angetroffen werden. Hierbei handelte es sich um einen 37-jährigen israelischen Staatsangehörigen. Dieser hatte an dem Mietwagen die täuschend echt aussehenden (deutschen) Kennzeichen angebracht, um damit eine Runde über die Nordschleife, im Rahmen der Touristenfahrten, zu fahren. Die Originalkennzeichen, welche auf den Mietwagen ausgegeben waren, konnten im Kofferraum des PKW aufgefunden werden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die gefälschten Kennzeichen sichergestellt und eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Eurobereich einbehalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell