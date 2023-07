Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahren unter Alkoholeinfluss

Pößneck (ots)

Am 09.07.2023, gegen 17.10 Uhr, kam es in Pößneck in der Neustädter Straße zu einem Verkehrsunfall. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 67-jährige Verursacher des Unfalles unter Alkoholeinfluss stand. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Mit ihm wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus vollzogen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 67-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Am 08.07.2023, gegen 16.10 Uhr, wurde der 44-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Pößneck in der Oberen Grabenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,9 Promille. Der Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Metamphetamin. Mit dem Mann wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Je nach Ausgang der Blutuntersuchung wird gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet.

