Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Beim Rangieren Zaun und Stele beschädigt

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Düppelstraße;

Unfallzeit: zwischen 24.03.2023, 06.00 Uhr, und 27.03.2023, 14.00 Uhr;

Ein unbekanntes Fahrzeug hat vermutlich beim Rangieren die Zaunelemente und eine Stele einer Brandmeldeanlage in Gronau beschädigt. Der Unfall ereignete sich am Wochenende an der Zufahrt zu einem Tiefkühllager an der Düppelstraße. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell