Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Senior übersieht Auto

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Eschstraße;

Unfallzeit: 27.03.2023, 17.00 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich ein 89 Jahre alter Pedelecfahrer am Montag in Stadtlohn zugezogen. Der Stadtlohner war von seinem Fahrrad abgestiegen und blickte nach eigenen Angaben in beide Richtungen der Eschstraße, um diese queren zu können. Er fuhr los als er der Annahme war, dass die Straße frei sei. Dabei kollidierte der Mann mit dem Wagen eines 37 Jahre alten Legdeners, der in Richtung Südlohn unterwegs war. In dessen Folge stürzte der Senior zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell