POL-BOR: Heek - Radfahrer stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Zusammenstoß mit Auto

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Ludgeristraße/Leuskesweg;

Unfallzeit: 27.03.2023, 13.10 Uhr;

Leichte Verletzungen hat sich ein 38 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag in Heek zugezogen. Der Heeker wollte gegen 13.10 Uhr in Höhe des Leuskeswegs die Ludgeristraße queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen einer 45 Jahre alten Metelenerin. Die Autofahrerin war auf der Ludgeristraße in Richtung Kirchplatz unterwegs, als der Radfahrer plötzlich querte und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 38-Jährigen in ein Krankenhaus. Da der Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln sowie Alkohol bestand, entnahm ein Arzt Blutproben. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

