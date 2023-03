Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrer nach Kollision verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einer Kollision mit einem Pkw am Sonntag in Karlsruhe wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine Pkw-Fahrerin gegen 19:30 Uhr auf der Reinhold-Frank-Straße in südliche Richtung. Als die 48-jährige Fahrerin nach links in eine Einfahrt abbog, kreuzte sie auch den Geh- und Radweg. Dabei übersah sie wohl einen 53-jährigen Pedelec-Fahrer, der in der Folge mit dem Pkw zusammenstieß und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen an Armen und Beinen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Klinikum verbracht.

An dem Pkw und dem Pedelec entstanden Sachschäden von rund 4.000 Euro.

Anja Hamerski, Pressestelle

