Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Taschendiebstahl am Breul

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Breul;

Tatzeit: 27.03.2023, 11.00 Uhr;

Aus einer mit einem Reißverschluss geschlossenen Handtasche entwendeten Unbekannte in Stadtlohn eine Geldbörse. Dieses stellte eine Kundin eines Discounters fest, als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte. Unbemerkt hatten die Diebe die am Arm der Kundin hängende Tasche geöffnet und hineingegriffen. Zu dem Geschehen am Breul kam es am Montag gegen 11.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell