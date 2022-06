Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Schlägerei im Straßenverkehr

Lohmar (ots)

Am Sonntagabend, 19.06.2022, gegen 19:30 Uhr ereignete sich in Lohmar an der Hauptstraße ein Körperverletzungsdelikt zwischen einem 46-jährigen Lohmarer und einem 38-jährigen Troisdorfer.

Beide Verkehrsteilnehmer befuhren hintereinander mit ihren Fahrzeugen die Hauptstraße in Richtung Lohmar Ortskern. Da der 46-Jährige nach Angaben des 38-Jährigen zu langsam gefahren sei, habe der Troisdorfer gehupt. Daraufhin habe der Lohmarer stark abgebremst, sei ausgestiegen und zu dem Fahrzeug des Troisdorfers gegangen. Nach verbalen Streitigkeiten habe der 46-Jährige dann die Fahrzeugtür des 38-Jährigen geöffnet und auf ihn eingeschlagen. Um sich zu wehren, habe der 38-Jährige den Angreifer "in den Schwitzkasten" genommen und beide seien zu Boden gestürzt. Dort habe die Schlägerei dann weiter stattgefunden, bis heraneilende Passanten dazwischen gingen. Anschließend sei der 46-Jährige weggefahren, bevor die alarmierte Polizei eintraf.

Durch Ermittlungen konnte der 46-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nach seinen Angaben habe der 38-Jährige an einer roten Ampel gehupt und gedrängelt. Zudem habe er immer wieder zum Überholen angesetzt und sei ausgeschert. Dann habe der Lohmarer sein Fahrzeug angehalten und sei zu dem Drängler gegangen. Sofort habe der 38-Jährige ihn beleidigt, sei ausgestiegen und habe auf ein eingeschlagen. Der 46-Jährige habe sich nur gewehrt.

Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Körperverletzung eingeleitet.

Zudem wurde ein Bericht an das Straßenverkehrsamt gefertigt, um zu überprüfen, ob die beiden Männer charakterlich geeignet sind, sicher am Straßenverkehr teilzunehmen. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell