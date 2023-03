Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Werkstatt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Lise-Meitner-Straße;

Tatzeit: zwischen 25.03.2023, 19.00 Uhr, und 27.03.2023, 17.00 Uhr;

Unbekannte haben sich am Wochenende Zugang zu einer Werkstatt in Gescher verschafft. Um auf das Gelände an der Lise-Meitner-Straße zu gelangen, durchtrennten die Täter einen Stacheldraht. Außerdem warfen sie ein Fenster des Gebäudes mit einem Pflasterstein ein. Ob die Täter in die Werkstatt eingedrungen sind und etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell