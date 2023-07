Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es zu einem Unfall in der Friedensstraße in Sonneberg. Ein 72-Jähriger fuhr die Straße aus Richtung einer dort befindlichen Gaststätte entlang und kam mutmaßlich aufgrund von Alkoholkonsums von der Fahrbahn ab. Dadurch entstand an einem Zaun sowie an einer Hauswand Sachschaden. Der leichtverletzte Fahrer wurde zum Zwecke einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten durch einen Abschleppdienst am Unfallort waren nach rund 2,5 Stunden gegen 01:40 Uhr beendet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell