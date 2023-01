Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Unfall beim Rodeln

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Verletzungen zogen sich am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr zwei Kinder bei einem Rodelunfall in Bad Peterstal-Griesbach zu. Die Geschwister, ein dreijähriges Mädchen und ihr fünf Jahre alter Bruder, saßen auf einem lenkbaren Plastik-Bob und fuhren einen Rodelhang hinunter. An dessen Ende bremsten die Kinder nicht rechtzeitig, kamen über den Hang hinaus und prallten gegen eine Mauer. Beide zogen sich Verletzungen zu und wurden mit zwei Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. /bab

