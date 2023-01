Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B28 - Unfall nach riskantem Überholmanöver, Zeugen gesucht

Oberkirch (ots)

Nach einem Unfall auf der B 28 zwischen Oberkirch und Nußbach am Freitagnachmittag, sind die Beamten des Polizeipostens Oberkirch auf der Suche nach Zeugen. Gegen 13:40 Uhr soll ein in Richtung Oberkrich fahrender hellbrauner Kleinwagen einen Lkw in riskanter Weise überholt haben. Eine entgegenkommende Toyota-Fahrerin musste daraufhin ausweichen und abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Ein nachfolgender Opel-Fahrer fuhr in der Folge der Toyota-Lenkerin auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen hellbraunen Kleinwagen geben können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 an die Beamten des Polizeipostens Oberkirch.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell