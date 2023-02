Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zu viel getrunken

Am Sonntag kontrollierte die Polizei einen betrunkenen 24-Jährigen in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 22.15 Uhr der Polizei, er habe versucht, einen Betrunkenen vom Fahren abzuhalten. Der Mann fuhr jedoch kurz darauf von einem Parkplatz in der Straße Ziegelei weg. Die Polizei Giengen traf den mutmaßlichen Fahrer kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift an. Der 24-Jährige war deutlich betrunken. Dies bestätigte auch ein Alkoholtest. Deshalb nahm ihm ein Arzt in einer Klinik Blut ab. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Hinweis der Polizei:

Wie viel Alkohol der 24-Jährige im Blut hatte, wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen. Fest steht: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr! Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Die Polizei empfiehlt deshalb, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

