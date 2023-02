Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Versuchter Raub auf Spielothek

Bewaffneter Räuber flüchtet am Sonntag in Geislingen.

Ulm (ots)

Kurz nach 6 Uhr betrat der Unbekannte das Casino in der Stuttgarter Straße. Er begab sich zum Tresen. Dort stand eine Angestellte. Mit einer Pistole bedrohte er die Frau und forderte die Herausgabe von Bargeld. Die öffnete die Kasse und war kurz davor dem Täter das Geld zu geben. Zum Zeitpunkt des Überfalls hielt sich ein Zeuge im Casino auf. Der gab dem Unbekannten zu verstehen, dass er bereits die Polizei gerufen hätte. Danach verließ er das Gebäude und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen nach dem Unbekannten. Der blieb unentdeckt. Die Kriminalpolizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Der unbekannte Mann soll etwa 18 Jahre alt, schlank und circa 1,70 m gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer hellgrauen Jogginghose bekleidet. Der Mann sprach mit heller Stimme in gebrochenem Deutsch und trug eine schwarze Sturmhaube. Bewaffnet soll er mit einer schwarzen Pistole gewesen sein. Er führte eine Tasche mit sich, die er bei seiner Flucht zurückließ. Die Kriminalpolizei (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Räuber.

Tipps zum Schutz bei Überfällen und zum Verhalten während eines Überfalls gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder im Rahmen von persönlichen Beratungen. Termine können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 vereinbart werden.

++++0239147(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell